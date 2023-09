Tênis: Bia Haddad vence ucraniana e avança às quartas em San Diego

A tenista Beatriz Haddad Maia venceu mais um jogo no WTA 500 de San Diego, nos Estados Unidos, e avançou para as quartas de final. A brasileira venceu, na madrugada desta quinta-feira, 14, a ucraniana Marta Kostyuk, 45ª do ranking, com parciais de 7/5, 6/7 (3-7) e 6/2.

A principal atleta do tênis brasileiro, que é atualmente a 20ª do mundo, teve um jogo duro contra a adversária. No primeiro set, Bia chegou a estar perdendo por 5 a 3, mas conseguiu se recuperar e venceu quatro games seguidos.

Se no segundo set a paulistana acabou sendo superada no tiebreak, no terceiro ela conseguiu se impor e abriu uma vantagem de três games logo no começo para encerrar a partida. O duelo foi cansativo para a classificada, já que durou 3h05min.