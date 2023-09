Brasileiro Filipe Toledo é bicampeão mundial de surfe

"É muito difícil dizer tudo que tive que fazer para estar aqui. Foi muito sacrifício para estar aqui. Há 7 anos, minha filha nasceu e eu não estava lá, não estava com a minha esposa, não estava com a Mahina. Isso aconteceu no nascimento do Koa também. Isso é só um exemplo. Tive que perder muita coisa para estar aqui, mas eu sabia que valeria o esforço. Acho que nenhum brasileiro conseguiu vencer dois títulos seguidos, é uma honra. Eu agradeço a Deus, meu time, minha família e todos que me ajudaram a chegar até aqui", afirmou Filipinho.

A decisão em Trestles foi um fator favorável para o surfista paulista. Ele mora há quase dez anos no local e conhece bem as ondas. Enquanto competia no mar contra Ethan, Filipinho recebia o apoio da torcida brasileira, formada por amigos, familiares e fãs, na areia.

Na primeira bateria, Filipinho superou o australiano por margem apertada com 17.97 contra 17.23 no somatório geral. Na segunda rodada, o brasileiro somou 14.27, enquanto Ethan atingiu 12.37.

"Eu sabia que seria mais devagar (a segunda bateria). Eu surfo aqui todos os anos há 10 anos. Mas eu sabia como funcionaria e a minha estratégia foi aproveitar as ondas menores. Eu sabia que o Ethan se daria melhor com as ondas maiores, mas eu sabia que elas demorariam mais para chegar. Então eu segui a minha estratégia e deu certo", contou o paulista.