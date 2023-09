Alcaraz vence italiano Matteo Arnaldi e vai às quartas do US Open

Jovem tenista espanhol ganha por 3 sets a 0, em quase duas horas de jogo, e avança no torneio. Próximo adversário será Alexander Zverev ou Jannik Sinner

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão do US Open, se classificou sem sustos às quartas de final do torneio, ao derrotar o italiano Matteo Arnaldi nesta segunda-feira, 4.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-4, em uma hora e 57 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estou feliz com a intensidade que coloquei do primeiro ao último ponto, principalmente subindo muito à rede", comentou depois da partida o espanhol de 20 anos.