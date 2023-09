Verstappen vence o GP da Itália e se torna primeiro piloto a ganhar 10 corridas seguidas

Max Verstappen manteve o mesmo ritmo das últimas provas e levou o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 neste domingo. Foi a 10ª vitória seguida do atual bicampeão mundial na temporada, que está com o tri bem encaminhado. Além de conseguir a liderança, o holandês também garantiu a volta mais rápida do Circuito de Monza, com 1min25s240. Quem veio em segundo foi Sergio Pérez, seu companheiro de Red Bull.

Correndo em casa, a Ferrari teve um desempenho melhor em relação às últimas corridas e conseguiu colocar Carlos Sainz no pódio. Além do pole position, Charles Leclerc terminou em quarto. Antes da formação do grid, Tsunoda teve problemas em seu carro e não participou da prova. O incidente atrasou o início em cerca de 20 minutos.

Na largada, Sainz conseguiu se manter na liderança, com Vertsappen vindo logo atrás. Porém, na 15ª volta, o holandês foi para cima do espanhol e conseguiu ultrapassá-lo, garantindo a primeira colocação. Mesmo quando parou nos boxes para trocar seus pneus médios por duros, o piloto da Red Bull voltou à frente rapidamente e conseguiu se manter como o líder até o fim.