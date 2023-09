Brasil vence Canadá com emoção e se aproxima da vaga nas quartas do Mundial de basquete

Por 68 a 65, seleção brasileira ganha na primeira rodada da segunda fase e chega à segunda colocação do Grupo L, com sete pontos. Duelo decisivo será contra a Letônia, domingo, 3

Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Letônia, no domingo, 3, às 6h45min (de Brasília), ainda em Jakarta. Esse duelo definirá a vida da seleção na sequência do Mundial de basquete, que precisa ser um dos dois melhores colocados de sua chave para chegar às quartas de final.

Com o resultado, a seleção brasileira foi à segunda colocação, com sete pontos, e embolou totalmente a chave. Agora, além do Canadá (terceiro), Letônia (líder) e Espanha (quarto) também somam a mesma pontuação.

O Brasil enfrentou o Canadá nesta sexta-feira, 1º, pela primeira rodada da segunda fase do Grupo L da Copa do Mundo de Basquete, em Jakarta, na Indonésia, e conquistou uma grande vitória pelo placar de 68 a 65. O destaque brasileiro na partida foi o ala Bruno Caboclo, com 19 pontos e 12 rebotes.

Brasil faz segundo tempo brilhante e vence o Canadá

Na estreia da segunda fase, o Brasil pegou logo uma pedreira: o Canadá conta com jogadores renomados na NBA, como Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e RJ Barrett, do New York Knicks. No entanto, o primeiro quarto dos brasileiros foi bastante sólido, com grande atuação do ala Bruno Caboclo, dominante no ataque e com boas defesas e tocos atrás.

A boa atuação brasileira, contudo, foi ofuscada pela boa pontaria dos canadenses no segundo período, com uma série de bolas triplas. Gui Santos, que ganhou bons minutos e foi bastante agressivo, conseguiu elevar o nível da equipe, mas a equipe deixou o Canadá se distanciar no placar com grande contribuição de Shai: 37 a 27.

Já no segundo tempo, ambas as equipes voltaram para a partida pecando muito nos arremessos. O Brasil ao menos conseguiu se recuperar no placar e deixar a partida em aberto para o último quarto com uma bola tripla de Lucas Dias no estouro do relógio.

No período final, a seleção brasileira continuou com seu ótimo trabalho defensivo e virou o placar para 53 a 52 com cerca de sete minutos de jogo restantes com destaque para o ala/pivô Lucas Dias que, muito contestado, foi bem. Com uma partida muito equilibrada até o fim, o Brasil soube jogar com calma e conquistou um resultado gigante contra uma das melhores equipes do torneio: vitória por 69 a 65.