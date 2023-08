Bia Haddad vence Sloane Spethens na estreia do US Open

Em estreia do US Open nesta segunda-feira, 28, a brasileira Bia Haddad venceu a campeã do torneio em 2017, Sloane Stephens, por dois sets a um. A partida de tênis ocorreu no estádio Louis Armstrong, em Nova York, nos Estados Unidos.

Após um grande primeiro set de Bia, o segundo pendeu mais para o lado da tenista estadunidense. Apesar de um terceiro set nervoso e equilibrado, a brasileira conseguiu a vantagem na reta final, saindo da quadra com a vitória.

O duelo durou 2 horas e 56 minutos. O primeiro set terminou em 6/2, o segundo em 5/7 e o terceiro, que definiu a vitória de Haddad, foi finalizado em 6/4.