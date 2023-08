Verstappen vence GP da Holanda e iguala recorde de Vettel na Fórmula 1

Max Verstappen comemora vitória no GP da Holanda de Fórmula 1 Crédito: JOHN THYS / AFP

Correr em casa é sempre um presente. Neste domingo, 27, Max Verstappen, da Red Bull, correndo no circuito de Zandvoort, venceu o GP da Holanda com certa tranquilidade. O holandês conquistou a sua 11ª vitória este ano na 13ª etapa da Fórmula 1 desta temporada. Fernando Alonso (Aston Martin) teve a volta mais rápida, com um tempo de 1min13s867. Com a vitória, Verstappen chegou a sua nona vitória consecutiva na Fórmula 1 e igualou o recorde de Sebastian Vettel, isolando-se ainda mais na liderança do torneio, com 339 pontos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em uma prova que teve uma chuva torrencial, dois safety cars, uma bandeira amarela e uma vermelha, Verstappen conseguiu dominar. Fernando Alonso terminou em segundo, enquanto Pierre Gasly, da Alpine, ficou com o terceiro lugar e completou o pódio da corrida. Sergio Pérez (Red Bull) tomou uma punição de 5 segundos e acabou em quarto.

A corrida teve uma cara nova. Liam Lawson correu pela AlphaTauri, substituindo o lesionado Daniel Ricciardo. O australiano fraturou o punho esquerdo após um acidente envolvendo Oscar Piastri no treino livre 2. Charles Leclerc (Ferrari) e Logan Sargeant (Williams) abandonaram a competição. A vitória do holandês também foi ótima para a escuderia austríaca, que segue com as boas marcas nesta temporada. Com o resultado, a Red Bull chegou a 14 vitórias consecutivas e continuou somando pontos. GP da Holanda: saiba como foi a corrida Verstappen largou bem, mesmo sob forte chuva. No entanto, perdeu a primeira posição após apostar nos pneus slick por mais de uma volta e rapidamente trocou para os pneus intermediários. Rapidamente, após 11 voltas, o holandês pulou para a segunda colocação, atrás apenas de Pérez. Dois laps depois, o piloto da Red Bull já retomou a liderança e passou a dominar a corrida com tranquilidade. Após 25 minutos de corrida, a bandeira amarela foi acionada e o safety car foi ao resgate. Logan Sargeant, da Williams, após largar em uma de suas melhores posições, colidiu com a barreira e teve que abandonar a prova. Com 35 voltas percorridas, Max Verstappen já tinha mais de cinco segundos de vantagem sobre Pérez, que ficou tranquilo na segunda colocação. Após 40 voltas, a Ferrari ficou com apenas um corredor. A escuderia chamou Charles Leclerc, que já estava com dificuldades na prova, e o monegasco abandonou.

Com menos de 15 voltas para o fim do GP da Holanda, a chuva forte voltou para dificultar a vida dos pilotos. Foi o suficiente para acionar uma bandeira vermelha na 65ª volta. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) bateu feio no muro e a corrida precisou ser paralisada. Após mais de 30 minutos de paralisação, a prova finalmente foi retomada e deu emoção às voltas finais da corrida. Mesmo assim, Verstappen seguiu na liderança. Na 68ª volta, Russell (Mercedes) ainda foi tocado por Norris (McLaren) e perdeu um de seus pneus. Confira a classificação final do GP da Holanda: 1º - Max Verstappen (RBR)

2º - Fernando Alonso (Aston Martin) 3º - Pierre Gasly (Alpine) 4º - Sergio Pérez (RBR)