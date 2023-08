Atletas cearenses de Jiu-jitsu buscam patrocínio para mundial na Irlanda

As irmãs Cinthia, 13, e Esther, 9, serão representantes do Ceará e do Brasil no European Kids Jiu-jitsu, disputado em dezembro deste ano, em Dublin, na Irlanda. Destaques na categoria sem quimono (No Gi), as jovens buscam patrocinadores para disputarem o mundial.

Atualmente, as irmãs contam com o apoio da mãe, Érika Ferreira, de 42 anos, para custear as disputas de competições nacionais. Porém, os custos com deslocamento, estadia e alimentação, entre outras despesas extras, para uma viagem internacional de três pessoas estão fora de qualquer possibilidade dentro do orçamento familiar.

No esporte desde que nasceram, Cinthia e Esther estão disputando os campeonatos Sul Americano, Mundial sem quimono e KIDS internacional (organizados pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Olímpico e Confederação Brasileira de Jiu-jitsu). A próxima luta será no dia 3 de setembro.