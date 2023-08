NBB anuncia que 16ª temporada terá 19 equipes, recorde na competição

Disputa terá início no dia 21 de outubro, com representantes de oito estados brasileiros

O Novo Basquete Brasil 16 (NBB 16) terá 19 participantes, representando um recorde na história da competição. Os clubes da Liga Nacional de Basquete aprovaram a adição de três equipes no campeonato, com as entradas de Botafogo-RJ, Vasco-RJ e Mogi Basquete-SP. O antigo recorde era na temporada 2012/13, com 18 times.

Serão clubes de oito estados brasileiros. Além dos três novos participantes e do Fortaleza Basquete Cearense, o NBB contará com os seguintes competidores: Bauru Basket, Brasília Basquete, Caxias do Sul, Coop São José Basketball, Cerrado Basquete, Corinthians, Flamengo, Minas Tênis Clube, Pato Basquete, Paulistano, Pinheiros, Sesi Franca, São Paulo, União Corinthians e Unifacisa.

“Teremos um campeonato espetacular, o maior da história, com 19 equipes. Os clubes que formam a Liga Nacional de Basquete vão proporcionar jogos de alta qualidade aos seus torcedores, além de muita visibilidade aos seus parceiros comerciais", afirmou Rodrigo Franco Montoro, presidente da LNB.

O modelo de disputa será por turno e returno na primeira fase. Todos se enfrentam em jogos de ida e volta. Os playoffs contarão com 16 participantes, com séries de melhor de oitavas e séries de melhor de cinco a partir das quartas.

A próxima temporada do NBB será a primeira sem chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Assim, o certame perdeu a condição de torneio nacional oficial, o que não permite mais o caráter classificatório para disputas internacionais.

Veja a lista completa dos campeões do NBB:

08/09 - Flamengo