Praias cearenses receberão torneio feminino de kitesurf nos primeiros dias de agosto

A quinta edição do Iron Divas, torneio feminino de kitesurf, terá início nesta terça-feira, 1º de agosto, no litoral cearense. Ao todo, 18 mulheres percorrerão 270 quilômetros em até seis dias pelas praias de Cumbuco, Taíba, Lagoinha, Icaraizinho, Ilha Guajiru, Arpoeiras e Barrinha/Préa.

O local de partida será a praia de Cumbuco, onde atletas do Maranhão, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Estados Unidos e Uruguai iniciarão o trajeto. O horário de início, no entanto, depende da força e da direção dos ventos. Na competição, a novidade ficará por conta da ausência de pódio.

“Não tempos podium, porque nosso objetivo não é chegar primeiro, é chegar sorrindo, com o sentido da descoberta, do encontro, da amizade, do respeito à natureza”, explicou Antônio Marques, kitesurfista há mais de 15 anos, idealizador e empresário do Iron Divas e o Iron Macho.

Experiência com o esporte

Para a médica maranhense Lorena Gonçalves, 32, o kitesurf surgiu pela opção de ter um estilo de vida mais saudável, em contato com a natureza, sem excessos.

“Esse esporte é algo que me identifico muito; algumas amigas faziam, fui em alguns locais como Jericoacoara, Préa, Flecheiras e Cumbuco e foi ficando mais fácil a começar a fazer as aulas e evoluir no esporte”, explicou a esportista, que iniciou a velejar ainda em 2019.