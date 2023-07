12ª edição do Sunset Com Elas ocorre neste final de semana; conheça o projeto

Com o objetivo de ter uma participação mais ativa de mulheres na prática do KiteSurf, ocorrerá neste final de semana o Sunset Com Elas, projeto social que conta com várias atividades para o público feminino e, também, crianças. O intuito do grupo é trazer, desde cedo, meninos e meninas para o mundo dos esportes.

A primeira edição do evento aconteceu em 2018. Desde então, já foram 11, sempre ocorrendo no segundo semestre de cada ano, para aproveitar o período de ventos na região do litoral cearense. Na Praia do Preá é onde ocorre a principal etapa do evento: um regata que se encerra na placa da entrada de Jericoacoara).

A competição, patrocinada pelo Rancho do Peixe, é composta por três categorias: iniciante, avançado e strapless (prancha de surf), dando aos primeiros lugares prêmios em dinheiro, além de produtos esportivos e vouchers para os apoiadores.