Fortaleza receberá Campeonato Mundial de Beach Tennis em agosto

Evento contará com uma estrutura de mais de 6 mil metros quadrados na areia, incluindo quadras, lounge e pavilhão de exposições, com capacidade para receber 10 mil pessoas

O campeonato mundial de Beach Tennis da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT) acontecerá entre os dias 2 e 6 de agosto, na Beira Mar de Fortaleza, durante a terceira edição do WBS Brazil. O torneio, que chega a sua 22ª edição, terá a participação de 18 países.

Serão disputadas duas categorias: Nations Teams e Open. A primeira é a atração principal, com equipes mistas de cada país disputando o título, além de diversos atrativos como premiação. Já a categoria Open é aberta ao público e bateu recorde de inscrições, totalizando 1.200 até o momento.

Jorge Bierrenbach, presidente da Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT), expressou grande expectativa em ter a competição mundial na capital cearense.

"É o maior mundial da história, já estamos com recorde de inscritos, com mais que o dobro de inscritos do recorde anterior e é o torneio de Beach Tennis com maior número de estrangeiros da história do Brasil. Satisfação imensa isso estar acontecendo em Fortaleza", comemorou.

O evento contará com uma estrutura de mais de 6 mil metros quadrados na areia, incluindo quadras, lounge e pavilhão de exposições, com capacidade para receber 10 mil pessoas por dia, entre atletas, comissões técnicas, árbitros, equipes de apoio e visitantes. Além das competições na areia, haverá também competições no mar e no calçadão.

Modalidades

No Nations Teams, a seleção brasileira enfrentará equipes de Portugal, Reino Unido, Itália, Porto Rico, Equador, Peru, Colômbia, Guiana Inglesa, Argentina, Sérvia, Guiana Francesa, Uruguai, Paraguai, Panamá, Estados Unidos, Bolívia, além de um selecionado especial da Europa.

Para a categoria Open, aberta ao público em geral, as inscrições bateram recorde, com mais de 1.200 competidores de diversas nacionalidades registrados. Serão 24 categorias diferentes, incluindo simples e duplas masculinas e femininas, além de duplas mistas. As categorias estão divididas em profissional, amador, sub-14, sub-16, sub-18 e masters 30, 40, 50 e 60.