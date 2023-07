Cearense Thiago Monteiro perde e é eliminado no ATP de Hamburgo

O tenista cearense Thiago Monteiro, 121º colocado mundialmente, foi eliminado do ATP de Hamburgo após perder para o argentino Guido Pella, número 228 do mundo, por dois sets a um. O embate, válido pela primeira rodada do torneio, ocorreu nesta segunda-feira, 24.

Thiago perdeu para Pella com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, após cerca de 2h30 de partida. Foi o sétimo embate entre os atletas, sendo a quinta vitória obtida pelo argentino.

O cearense havia sido derrotado pelo paranaense Thiago Wild, número 123 do mundo, na final do qualificatório neste domingo, 23. Mesmo com o revés, Thiago Monteiro ganhou essa vaga na chave principal de Hamburgo em virtude da desistência de outros tenistas, mas não avançou.

Thiago assumiu recentemente o primeiro lugar no ranking entre tenistas brasileiros, porém será ultrapassado por Wild na próxima atualização. Por ter vencido o confronto entre os dois, o paranaense soma mais pontos e ainda não pode ser ultrapassado pelo cearense, que foi eliminado.