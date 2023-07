A um mês para o Mundial de Budapeste, atletas brasileiros se preparam para a competição

O mundial de atletismo acontece entre os dias 19 a 27 de agosto no Centro Nacional de Atletismo, na margem do rio Danúbio

Em um mês, os principais atletas do mundo entram em cena para a competição mais importante do calendário do atletismo de 2023. O Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria, terá nove dias de intensas disputas, de 19 a 27 de agosto, no novíssimo Centro Nacional de Atletismo, construído na margem leste do rio Danúbio, no lado sul da cidade, com capacidade inicial para 35.000 pessoas (depois será reduzida para 15 mil). São esperados mais de 2.000 atletas de mais de 200 países.

E o Mundial, que comemora os 40 anos do primeiro campeonato, em Helsinque-1983 (FIN), ganha ainda maior destaque por ser numa temporada pré-olímpica – a contagem regressiva para um ano até os Jogos Olímpicos de Paris-2024 começa no dia 26 de julho.

A primeira final do Mundial de Budapeste e a primeira prova do programa horário será os 20 km da marcha atlética, no dia 19 de agosto. Os marchadores, e também os maratonistas, competem em um percurso de 10 km, percorrendo as mais belas partes de Budapeste, Patrimônio Mundial da UNESCO. A área de largada e chegada será na Praça dos Heróis, também para a prova dos 35 km da marcha atlética. As seis provas de rua serão gratuitas para todos assistirem.

O Brasil tem Caio Bonfim (CASO-DF) qualificado – fez os índices exigidos pela World Athletics nos 20 km (1:18.29, em La Coruña, Espanha, em 3/6/23), e nos 35 km (2:25.14, no Mundial do Oregon, EUA, em 24/7/22).

Também têm índices na marcha atlética Viviane Santana Lyra (Praia /Clube/Exército/Futel-MG) nos 35 km e Érica Rocha de Sena (EC Pinheiros-SP) nos 20 km (foi convocada também para os 35 km). Na maratona, a CBAt convocou José Márcio Leão da Silva (APA-Petrolina-PE), Paulo Roberto de Almeida Paula (SPFC-SP) e Johnatas Cruz (Praia Clube/Exército/Futel-MG), no masculino, e Valdilene dos Santos Silva (Pinheiros-SP), Mirela Saturnino de Andrade (APA Petrolina-PE) e Andreia Aparecida Hessel (Pinheiros-SP), no feminino.

O campeão mundial Alison dos Santos (Pinheiros-SP), qualificado nos 400 m com barreiras, é destaque da seleção brasileira. O barreirista de São Joaquim da Barra (SP) voltou a competir nesta semana, em Silésia, na Polônia, nos 400 m rasos – foi terceiro, com 44.73, índice para o Mundial e a Olimpíada, numa prova que não é a sua principal, e com isso mostrou que está recuperado de cirurgia no joelho direito e em boa forma, após dez meses de ausência das competições. No Mundial do Oregon, Alison levou o ouro nos 400 m com barreiras, com 46s29, o terceiro melhor tempo da história da prova.

Nas provas de estádio têm índices e vaga na seleção brasileira os velocistas Lorraine Martins (Pinheiros, com 22.59) e Renan Gallina (AA Maringá-PR, com 22.12), ambos nos 200 m, e Darlan Romani (Praia Clube/Exército/Futel) no arremesso do peso (21,58 m). O revezamento 4×100 m masculino do Brasil também já está qualificado.

Serão convocados os atletas que atendam aos critérios exigidos pela WA (índices/cota), até o máximo de três atletas por prova nos períodos determinados.

A delegação brasileira será definida após o fim do prazo para a obtenção de índices e fechamento do Ranking Mundial de pontos. O Campeonato Sul-Americano de Atletismo, de 28 a 30, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo, é importante neste contexto. O campeão de área que também for o líder do Ranking Sul-Americano nas provas individuais terá sua vaga assegurada. E o Sul-Americano também conta pontos na corrida pelo Ranking. O prazo para a obtenção de índices para a maioria das provas ou pelas vagas por cotas para o Mundial começou em 31 de julho de 2022 e termina em 30 de julho de 2023.

Com Alison dos Santos, ouro nos 400 m com barreiras, e Letícia Oro, bronze no salto em distância, o Brasil alcançou a melhor campanha da sua história em Mundiais em 40 anos no Oregon. A seleção conquistou duas medalhas, foi a 10 finais, entre os top 8, e teve seis atletas em semifinais, contando com uma equipe de 57 atletas (23 mulheres e 34 homens).