Bia Haddad estreia com vitória de virada sobre Putintseva em Wimbledon

Beatriz Haddad Maia estreou com vitória em Wimbledon. Nesta quarta-feira, 5, em partida contra a cazaque Yulia Putintseva, a brasileira venceu por 3/6, 6/0 e 6/4 em duas horas e oito minutos de duração, garantindo-se na segunda rodada do Grand Slam da grama.

"Foi um jogo duro, uma primeira rodada contra uma jogadora perigosa. No nosso histórico, o nosso último jogo foi 7/6 no terceiro set. Não comecei da forma como gostaria, acabei cometendo bastante erro no primeiro set, mas acho que as duas primeiras paradas da chuva me ajudaram a refletir. Conversei um pouco com o Rafa (Paciaroni, técnico) e consegui melhorar a minha mentalidade durante o jogo", disse a tenista.

"Consegui jogar em alto nível em alguns momentos, mas sei que ainda preciso melhorar algumas coisas, principalmente quando estou na frente do placar. No geral, estou muito feliz com a vitória e agora vou cuidar do meu corpo e esperar a programação para me preparar para a próxima rodada", finalizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na próxima rodada, Bia enfrentará a romena Jaqueline Cristian, a 133ª do ranking da WTA. Além de simples, a brasileira também disputará a chave de duplas. Ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka, com quem foi campeã no WTA 1000 de Madri, na Espanha, Bia jogará contra Bucsa/Ninomiya na primeira rodada.