Yago Dora bate australiano, recebe nota 10 e vence a etapa brasileira do WSL

Após a conquista, Yago celebrou com a torcida presente no local e destacou a importância do apoio para a vitória na etapa brasileira do torneio

O catarinense Yago Dora venceu a etapa brasileira do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT), neste sábado, 1º. A final foi contra o australiano Ethan Ewing e valeu 100 mil dólares, além da quinta posição no ranking do CT 2023.

A jovem norte-americana Caitlin Simmers, de 17 anos, ganhou o outro título contra a bicampeã mundial Tyler Wright, recebendo o mesmo prêmio e também entrando no grupo das top-5 na Capital Nacional do Surf da Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

“Estou muito feliz, a energia dessa torcida só me faz crescer, só me faz ser melhor e agradeço de coração cada um de vocês, que vieram aqui na praia com chuva ou Sol e esperou todos esses dias pro evento rolar. A recompensa está aqui, o título fica no Brasil, é nosso e é de todos vocês (público) também. Com certeza, vocês têm um pedacinho disso aqui e agradeço também minha família, meus amigos que estão aqui, então não tinha dia melhor para isso acontecer. Hoje foi esse dia, chegou a nossa vez e vamos Brasil", celebrou o surfitsta.

O australiano Ethan Ewing surfou a primeira onda e começou com nota 4,83. O mar estava um pouco difícil de achar boas ondas e Yago Dora ganhou 4,10 na primeira dele e 2,33 na segunda. Mas, o australiano retomou o primeiro lugar somando 3,67, enquanto o brasileiro arriscou um aéreo e não completou.

O brasileiro respondeu numa direita, mostrando seu backside com um ataque potente e mais duas rasgadas, para ganhar 4,83 e reassumir a ponta no placar de 8,93 a 8,50 pontos.Ethan Ewing só precisava de 4,10 e pegou uma esquerda bem balançada, conseguindo aplicar três manobras de backside.

Só que Yago completou um aéreo full rotation de frontside perfeito numa esquerda, o que praticamente confirmou a primeira vitória do Yago Dora em etapas do CT, por 14,83 a 10,83 pontos.

Além de faturar a premiação máxima de 100 mil dólares, o título no valeu a quinta posição no ranking, entrando na lista provisória dos top-5 que vão disputar o título mundial no Rip Curl WSL Finals.