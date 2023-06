Tênis: brasileira Luisa Stefani vence nas duplas e é campeã no WTA 500 de Berlim

Luisa Stefani, 21ª colocada do ranking mundial, e a francesa Caroline Garcia, quarta do mundo em simples, conquistaram, neste domingo, 25, o título do WTA 500 de Berlim, na Alemanha, realizado na grama, com premiação de US$ 789 mil (cerca de R$ 3,7 milhões na cotação atual).

A dupla da paulistana e da francesa derrotou as tchecas Katerina Siniakova, número 1 do mundo na modalidade, e Marketa Vondrousova por 4/6, 7/6 (10-8) e 10-4, após 1 hora e 40 minutos. A dupla de Luisa e Garcia salvou três match-points no segundo set.

Esta é a oitava conquista nível WTA de Luisa na carreira, a terceira somente este ano onde ganhou também os títulos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com a chinesa Shuai Zhang, e Adelaide, na Austrália, com a americana Taylor Towsend.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É sua primeira conquista deste nível no piso de grama. Em 2019 ela havia vencido o W100 de Ilkley, na Inglaterra, ao lado de Beatriz Haddad Maia, torneio da categoria ITF.

Luisa Stefani somará 470 pontos no ranking desta segunda-feira, 26, e irá aparecer como a 14ª colocada. Ela já foi a nona do mundo no começo do ano passado. Stefani ficou parada por uma temporada e retornou em setembro passado fora das 700 melhores do mundo e desde então já soma seis conquistas, mais o título de mistas do Australian Open com Rafael Matos.

"Muito feliz com o título aqui em Berlim. Ótima semana, jogo com emoção hoje, salvamos alguns match-points, um pouco de altos e baixos, mas no final terminamos firmes e fortes, o que foi o mais importante. Primeiro título WTA na grama, primeiro torneio no piso depois de muito tempo, então muito feliz de estar de volta. Agora seguimos em frente em Eastbourne e preparar para Wimbledon que está chegando. Ótimo começo e agora seguimos, obrigada pela torcida de todos", comemorou a paulistana.

Luisa segue para Eastbourne, na Inglaterra, onde, a partir desta segunda-feira, disputa o WTA 500 local na grama, último preparatório para Wimbledon. Ela atua com a chinesa Zhaoxuan Yang e na primeira rodada elas enfrentam as britânicas Harriet Dart e Heather Watson.