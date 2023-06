Brasil vence anfitriã França e fecha segunda semana da Liga das Nações de Vôlei

O Brasil voltou a vencer Liga das Nações de Vôlei masculino neste domingo, 25. No encerramento da segunda semana, a seleção brasileira bateu a anfitriã França por 3 sets a 1, com parciais de 25-20, 26-24, 19-25 e 25-23.

Este foi o sexto triunfo dos brasileiros na competição. Assim, a equipe treinada por Renan Dal Zotto sobe para a terceira posição na tabela de classificação e está atrás apenas do líder Japão e dos Estados Unidos.

O maior pontuador da partida foi o oposto brasileiro Alan Souza, com 24 tentos, sendo 23 de ataque e um de bloqueio. Pelo lado francês, o destaque foi o oposto Stephen Boyer, que anotou 17 pontos - 16 de ataque e um de bloqueio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após abrir 2 sets a 0 no confronto, o Brasil sofreu com erros na terceira parte e, com isso, a França encostou nos 2 a 1. No entanto, não foi o suficiente para evitar a derrota, e a seleção brasileira fechou a partida em um quarto set bastante acirrado.

Agora, o Brasil volta à quadra no dia 4 de julho, uma terça-feira, quando enfrenta a Itália, às 4 horas (de Brasília), em Pasay City, nas Filipinas.

Confira os resultados do Brasil na Liga das Nações:

1ª semana

7/6 – Brasil 3x1 Alemanha

8/6 – Brasil 3x2 Argentina

10/6 – Brasil 2x3 Cuba

11/6 – Brasil 3x1 Estados Unidos

2ª semana