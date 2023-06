Seleção feminina de rugby é campeã do Sul-Americano e conquista vaga às Olimpíadas de Paris

No Estádio Charrua, em Montevidéu (URU), as brasileiras derrotaram Uruguai, Chile e Colômbia para seguirem dominando a América do Sul

A seleção brasileira feminina de rugby está classificada aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As Yaras mantiveram a histórica invencibilidade no Campeonato Sul-Americano e conquistaram, neste domingo, o 21º título invicto em 21 participações na competição.

No Estádio Charrua, em Montevidéu (URU), as brasileiras derrotaram Uruguai, Chile e Colômbia para seguirem dominando a América do Sul, depois de já terem batido Peru, Argentina e Paraguai no sábado. O torneio feminino foi jogado no sistema de pontos corridos.

"A gente sabia que não era só mais um torneio. As meninas, ao invés de recuar, elas mostraram sempre mais. Mostraram o espírito de guerreira que têm. A gente dominou os últimos jogos com esse time de intensidade, com alegria e leveza em campo", comemorou Will Broderick, treinador das Yaras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no torneio masculino, o Brasil fechou sua campanha na terceira colocação e irá à repescagem Mundial ao lado do vice-campeão Chile, enquanto o Uruguai conquistou uma inédita classificação direta aos Jogos Olímpicos ao vencer os chilenos na grande final em casa. A Argentina já estava classificada para Paris entre os homens por ter acabado o Circuito Mundial como vice-campeã neste ano.