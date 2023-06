Brasil fecha segunda semana da Liga das Nações com derrota para os Estados Unidos

A seleção agora segue com 18 pontos conquistados e perde a vice-liderança da Liga das nações para as estadunidenses

Neste domingo, 18, o Brasil recebeu os Estados Unidos pela oitava rodada da Liga das Nações de vôlei feminino e perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/22.

Apesar da derrota, Thaisa foi destaque e a principal pontuadora do Brasil com 12 pontos. Pelo lado vencedor, a principal atacante foi Jordan Thompson, com 15.

Com isso, o Brasil conhece sua segunda derrota no torneio e a primeira nos últimos sete jogos. A seleção agora segue com 18 pontos conquistados e perde a vice-liderança da Liga das nações para os EUA, que agora sobem para a segunda posição, com 19 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desta maneira, a segunda semana da Liga das Nações se encerra e o Brasil volta às quadras somente no dia 28 de junho, em Bangkok, na Tailândia, para enfrentar a Itália pela terceira semana da competição. As americanas, por outro lado, voltam a jogar em Suwon, na Coreia do Sul, também no dia 28, contra a Polônia.





A seleção feminina foi superada pelos Estados Unidos, por 3 sets a 0.