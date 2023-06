Beatriz Haddad desiste da disputa do WTA de Birmingham

A tenista brasileira Beatriz Haddad (10ª no ranking ATP) não disputará o WTA de Birmingham, programado para começar na segunda-feira, na Inglaterra. A tenista optou por se recuperar de uma dor forte sofrida na semana passada em Nottingham, com o foco em Wimbledon.

“Infelizmente no começo da partida da semana passada em Nottingham eu escorreguei e senti uma dor forte na parte de trás do joelho que limitou a minha movimentação. Fiz uma ressonância que apontou um edema na região. Tirei dois dias 'offs' de quadra, fizemos fisioterapia intensivamente, tentei retornar gradualmente à quadra hoje, mas a dor persiste e pensando em Wimbledon a melhor decisão é cuidar do corpo essa semana e tentar estar pronta pronta para competir em Eastbourne e bem preparada para Wimbledon", declarou a tenista.

Bia Haddad foi semifinalista de Roland Garros, quando caiu para a número 1 do mundo, Iga Swiatek. A tenista se tornou a primeira brasileira a alcançar as semifinais de Roland Garros na Era Aberta do tênis (a partir de 1968) e a primeira brasileira na semifinal de um torneio do Grand Slam desde o US Open de 1968.