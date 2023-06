Academia de kickboxing promove aulão para ajudar lutador baleado em Fortaleza

A academia The Rocky está promovendo neste domingo, 18, um aulão beneficente no Aterro da Praia de Iracema para ajudar a custear o tratamento e a reabilitação do lutador Serginho Ferreira, baleado no último dia 6. Os interessados podem participar com pagamento de R$ 10 via pix.

Campeão sul-Americano de kickboxing, o atleta cearense foi atingido por três tiros próximo de casa. O crime aconteceu um dia antes do embarque do esportista ao 32° Campeonato Brasileiro da modalidade, que ocorreu na semana passada em Curitiba.

Após cirurgia em um hospital de Fortaleza, Serginho Ferreira ficou com uma bala alojada na região da medula, fazendo com que ele perdesse o movimento das pernas. Pela presença da munição no corpo, não é possível que o atleta faça uma ressonância para saber a gravidade da lesão e se ela será temporária ou definitiva. No entanto, médicos já indicaram atividades de reabilitação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará informou que apura as circunstâncias da ocorrência. O 9º Distrito Policial (DP) está a cargo das investigações.

Além de vencer o Campeonato Sul-Americano de Kickboxing de 2021, Sérginho Ferreira também ostenta os títulos de bronze do Brasileiro da modalidade e foi medalha de prata do Panamericano. Antes do crime, ele representava o Fortaleza em eventos.



Serviço

Aulão Beneficente para ajudar o lutador Serginho Ferreira

Dia: 18/06

Horário: 16 horas

Valor: R$ 10

Pix: (85) 999287178 - Jeronimo Azevedo