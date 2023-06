Atual campeã, Bia Haddad perde para ucraniana na estreia no WTA de Nottingham

Em Nottingham, diferente do clássico saibro de Roland Garros, o torneio é jogado na grama, piso no qual a brasileira mostrou dificuldade diante da ucraniana

A brasileira Bia Haddad, top-10 do mundo, foi derrotada na estreia no WTA de Nottingham, na Inglaterra, nesta terça-feira, 13. Atual campeã do torneio, a tenista acabou eliminada pela ucraniana Daria Snigur (nº 157 do ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, após 1h19min de partida.

Este foi o primeiro torneio disputado por Bia após grande campanha em Roland Garros, quando chegou até a semifinal, sendo derrotada pela nº 1 do mundo e campeã do Grand Slam em Paris, Iga Swiatek.

Em Nottingham, diferente do clássico saibro de Roland Garros, o torneio é jogado na grama, piso no qual a brasileira mostrou dificuldade diante da ucraniana.

Daria Snigur entrou na competição como lucky loser. Ela ganhou a vaga após a também ucrania Lesia Tsurenko desistir de participar do WTA de Nottingham.

Com a eliminação precoce, Bia concentra as atenções agora para o WTA de Birmingham, onde defenderá o título. O torneio será disputado entre os dias 17 e 25 de junho.