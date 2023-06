Swiatek bate Muchova e conquista o tricampeonato de Roland Garros

Neste sábado, a tenista Iga Swiatek confirmou o favoritismo, venceu Karolina Muchova e conquistou o tricampeonato de Rolando Garros. A número 1 do mundo triunfou por três sets a um (6 a 2, 5 a 7 e 6 a 4).

No primeiro set, a polonesa dominou e conseguiu quebrar o serviço da adversária por três oportunidades. Dessa forma, a número 1 do mundo fechou em 6 a 2.

No segundo, Swiatek, novamente, quebrou o saque da adversária e abriu 3 a 0. Porém, Muchova não se entregou e conseguiu empatar por 4 a 4. Na sequência, a tcheca conseguiu a vantagem, mas deixou escapar, com o jogo permanecendo disputado, em 5 a 5.

Ainda assim, Carolina retomou o controle, venceu os dois games seguintes e fechou o set em 7 a 5. Esse foi o primeiro perdido pela número 1 do mundo nesta edição do campeonato.

No terceiro e decisivo set, Muchova, logo no primeiro game, quebrou o serviço da adversária. Na sequência, a polonesa devolveu a quebra e empatou em 2 a 2. No quinto, a tcheca novamente passou à frente na parcial.

Porém, a Swiatek deixou tudo igual (4 a 4). No fim, a número 1 do mundo ganhou os dois games seguintes e conquistou o torneio.

Esse foi o terceiro título de Roland Garros da polonesa - que já tinha conquistado na edição passada e em 2020 - e seu quarto Grand Slam. Assim, ela igualou o feito da belga Justine Henin, última mulher a defender o título no Major parisiense - campeã em 2003, 2005, 2006 e 2007.