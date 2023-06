Justiça nega recurso a Piquet, condenado por racismo e homofobia contra Hamilton

O ex-piloto da Fórmula 1, Nelson Piquet, teve recurso negado pelo Tribunal de Justiça Federal do Distrito Federal (TJ-DF), após receber multa de cinco milhões de reais por ofensas racistas e homofóbicas contra Lewis Hamilton. A decisão, tomada no dia 26 de maio, foi publicada na última quinta-feira.

As falas do brasileiro foram ditas durante uma entrevista em 2021, que ganhou repercussão apenas no ano seguinte. Na ocasião, utilizou a palavra "neguinho" para se referir a Hamilton e usou termos homofóbicos contra o inglês, Keke e Nico, também campeão da F1.

"O Keke? Era uma b... Não tinha valor nenhum. É que nem o filho dele (Nico). Ganhou um campeonato. O neguinho (Lewis Hamilton) devia estar dando mais c... naquela época e estava meio ruim", disse Piquet.

Na época, Lewis celebrou a condenação de Piquet e afirmou que "racismo e homofobia são inaceitáveis e não têm lugar em nossa sociedade". O valor da indenização será destinada a fundos de promoção da igualdade racial e contra a discriminação da comunidade LGBTQI+.