Acusado de agressão pela ex-esposa, Thiago Wild se apresenta à Justiça do RJ

Tenista viu denúncia de Thayane Lima ganhar repercussão após participação em Roland Garros e diz querer "tomar ciência do processo criminal"

Com o fim da participação no torneio de Roland Garros, o tenista Thiago Wild se concentra em resolver o problema com sua ex-mulher, Thayane Lima. O atleta é acusado pela antiga esposa de violência física, emocional e psicológica

Em comunicado oficial enviado nesta terça-feira, 6, Wild revela que seguiu para o Rio de Janeiro. A ideia é "tomar ciência do processo criminal iniciado pelo Ministério Público" com base em seu antigo relacionamento.

Wild também tem um processo contra a ex-esposa. A defesa do tenista avisa que "se somará aos esforços realizados pelo poder judiciário do Rio de Janeiro, que tenta, desde 2021, intimar Thayane Lima da liminar expedida em processo cível no qual ela figura como ré".

Wild se despediu da chave individual masculina de Roland Garros no sábado, 3. O brasileiro foi derrotado pelo japonês Yoshihito Nishioka, número 33 do mundo.

Confira o comunicado de Thiago Wild:

"Após encerrar sua participação no torneio de Roland Garros, na França, o tenista Thiago Wild viajou diretamente para o Rio de Janeiro para se apresentar à Justiça e tomar ciência do processo criminal iniciado pelo Ministério Público daquele Estado.

A partir de agora a defesa do atleta apresentará ao Poder Judiciário todos os elementos que possui e que demonstram a inconsistência das acusações formuladas e comprovam sua inocência.

Sua defesa também se somará aos esforços realizados pelo poder judiciário do Rio de Janeiro, que tenta, desde 2021, intimar Thayane Lima da liminar expedida em processo cível no qual ela figura como ré e que a proíbe de fazer quaisquer publicações, comentários ou postagens sobre o relacionamento, uma vez que o conteúdo pela mesma utilizado carece de comprovação de veracidade e extravasa os limites da liberdade de expressão.

Thayane não recebeu ainda a intimação desde o período em que residia no Brasil e agora diz estar nos Estados Unidos e não forneceu seu novo endereço à Justiça Brasileira.

Além dos procedimentos acima referidos encontra-se em fase de conclusão o procedimento policial que trata da tentativa de extorsão praticada por Thayane Lima e outras pessoas, o qual será em breve encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fortes evidências de sua conversão em processo criminal junto ao Poder Judiciário."