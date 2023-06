Vôlei: José Roberto Guimarães enaltece campanha do Brasil, mas cobra evolução

O Brasil encerrou na madrugada deste domingo, 4, a primeira etapa da Liga das Nações de vôlei feminino. Com vitória para cima da Croácia por 3 sets a 0, a seleção confirmou um saldo positivo e encerrou a fase inicial com três vitórias e uma derrota, que veio na estreia contra a China.

O treinador José Roberto Guimarães valorizou a campanha feita pelo Brasil nesta etapa e destacou a importância da competição pensando nas Olimpíadas de 2024.

"O importante foi ter fechado essa primeira semana com três vitórias. Entendemos que ainda falta agressividade no saque, além de precisarmos melhorar no sistema defensivo. Ainda temos muito o que evoluir, treinar, corrigir e estar mais juntos. Queremos chegar na fase final para jogarmos contra as melhores seleções do mundo. Isso vai nos ajudar no pré-olímpico para buscarmos a vaga nos Jogos de Paris, em 2024", analisou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

José Roberto Guimarães também avaliou a importância de cada partida desta fase da Liga das Nações, que foi disputada no Japão.

"O jogo da China ajudou como início de competição para vermos o momento das duas seleções. A Holanda está com um time jovem e em crescimento. A República Dominicana sempre faz jogo duro com o Brasil pelo conhecimento que elas têm do nosso time. A equipe da Croácia é jovem e está sendo trabalhada", comentou.

Uma das novidades do jogo foi a escalação da líbero Laís no lugar de Natinha. A atleta de 27 anos não só comemorou a vitória da equipe, como também sua estreia como titular da seleção.

"Essa experiência com a seleção feminina está sendo muito boa. Estou vivendo um sonho e esse grupo é muito especial. O resultado está aparecendo porque treinamos muito todos os dias. Fizemos bons jogos apesar do pequeno tempo de preparação. Foi positiva essa primeira fase", destacou.

O Brasil volta a jogar agora no dia 14 de junho, na etapa de Brasília da competição. Nesta fase, a seleção jogará contra Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Estados Unidos.