Vôlei: Brasil bate República Dominicana e conquista segunda vitória na Liga das Nações

O Brasil alcançou sua segunda vitória na Liga das Nações de vôlei feminino. Neste sábado, 3, a seleção bateu a República Dominicana em um duelo duro, com o placar de 3 sets a 1, parciais de 27/25, 20/25, 25/21 e 27/25, em Nagoya, no Japão.

Mesmo com o resultado, o técnico José Roberto Guimarães apontou correções necessárias para o time evoluir. “Precisamos diminuir o número de erros de contra-ataques. O sistema defensivo e a agressividade no saque também podem ser melhores. Passamos por dificuldades principalmente no quarto set quando colocamos a República Dominicana no jogo. Abrimos e deixamos elas encostarem no placar. Foi importante termos segurado essa pressão para fechar o set e o jogo”, disse.

A jovem Ana Cristina foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 16 pontos. A ponteira Julia Bergmann, com 13, e as atacantes Kisy e Diana, com 12, também pontuaram bem. Apesar da derrota, as dominicanas tiveram a maior pontuadora do confronto, a oposta Gonzales, com 22 acertos.

“Foi um jogo apertado desde o começo. Como algumas jogadoras da República Dominicana jogam no Brasil, elas conhecem o nosso sistema de jogo. Lutamos até o final tanto no ataque como na defesa. A Lorrayna entrou super bem. Foi um jogo longo e o importante é que a vitória veio”, reforçou Julia Bergmann.

O Brasil encerra a participação na primeira semana da Liga das Nações às 0h40min deste domingo, 4, contra a Croácia.