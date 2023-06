Thiago Wild fala sobre acusação de agressão à ex-mulher e diz que provará inocência

Uma das surpresas do torneio de Roland Garros, o tenista Thiago Wild se pronunciou sobre o caso que está na Justiça em relação à ex-mulher, Thayane Lima, desde o segundo semestre de 2021. O atleta é acusado pela antiga esposa de violência física, emocional e psicológica.

Em comunicado, Wild destacou que o processo está em "segredo de Justiça", portanto não pode "fazer declarações, comentários ou exposição de conversas, o que também deveria valer para a outra parte". Ainda por cima, avisou que não pode ser considerado culpado de forma antecipada.

"Acima de tudo quero lembrar e reforçar que não houve julgamento, então não posso ser considerado culpado", disse.

Wild se despediu da chave individual masculina de Roland Garros neste sábado, 3. O brasileiro número 172 do ranking foi derrotado pelo japonês Yoshihito Nishioka, número 33 do mundo.

Confira o comunicado de Wild:

"Quanto às matérias e postagens veiculadas ao longo desta semana a meu respeito, quero esclarecer que os processos em andamento no Brasil, bem como um procedimento criminal em que apareço como vítima, tramitam sob segredo de Justiça. Isso significa que não posso fazer declarações, comentários ou exposição de conversas, o que também deveria valer para a outra parte, de acordo com liminar expedida em 16/09/2021 pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

Mas acima de tudo quero lembrar e reforçar que não houve julgamento, então não posso ser considerado culpado.

Não recebi ainda o mandado de citação expedido pela Justiça do Rio de Janeiro pois já não possuo residência fixa no Brasil. Passei os últimos meses treinando na Argentina ou competindo em outros países. O mesmo acontece com a outra parte, que também não foi citada por não residir no Brasil. De qualquer forma, meus advogados já notificaram à Justiça o endereço de meus pais no Paraná.

Neste momento estou totalmente focado em minha carreira, de volta ao melhor nível de jogo, e confiante de que minha inocência será comprovada no devido tempo.

Thiago Wild"