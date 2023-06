Vôlei: Brasil estreia na Liga das Nações com derrota para a China no tie-break

Seleção feminina perde por 3 sets a 2 para as donas da casa na largada da competição, no Japão. Próximo compromisso será diante da Holanda

A seleção feminina de vôlei fez sua estreia na Liga das Nações na manhã desta quarta-feira, 31, em Nagoya, no Japão. As comandadas de José Roberto Guimarães acabaram sendo derrotadas pela China por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 22/25, 25/20, 20/25 e 15/12.

“Temos que usar essa partida como aprendizado e entender em quais pontos precisamos evoluir. Nos momentos decisivos do jogo, não podemos cometer erros. Gostei do comportamento e da atitude do time. Apesar da derrota, estou saindo dessa partida feliz com o que o nosso time apresentou contra a China”, afirmou Zé Roberto.

Após terminar o primeiro set em desvantagem, o Brasil conseguiu reagir no segundo e empatou a partida. No entanto, a equipe sofreu com os próprios erros e deixou as chinesas levarem o terceiro. Mesmo ganhando o quarto set, as adversárias ficaram em vantagem na reta final do tie-break e venceram o jogo.

As próprias estatísticas do duelo mostram que o confronto foi parelho, com o Brasil levando a melhor nos pontos de ataque (69 a 68) e nos bloqueios (9 a 7). Porém, a China aproveitou melhor os saques (4 a 2) e conseguiu virar o jogo no último set com um ace de Wang.

O grande destaque individual da partida foi a oposta Li, com 26 pontos. Pelo lado do Brasil, Kisy, com 21, e Julia Bergmann, com 17, foram as que mais pontuaram.

A seleção voltará às quadras em Nagoya já nesta quinta-feira, 1º, em confronto contra a Holanda. As brasileiras ainda atuarão no Japão nas partidas contra a República Dominicana (3/6, sábado) e Croácia (4/6, domingo).