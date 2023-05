Fortaleza receberá mundial de Beach Tennis; será a primeira vez do torneio fora da Europa

Entre os dias 2 e 6 de agosto de 2023, Fortaleza será sede do Campeonato Mundial de Beach Tennis. Essa vai ser a primeira vez que o torneio ocorre fora da Europa. A competição é organizada pela Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT). A disputa acontecerá dentro do World Beach Sports Brazil 2023, um dos principais eventos do esporte de praia no mundo.



O diretor da WBS Brazil, Roslavo Brilhante, comemorou o fato do certame ser realizado no país: “O esporte cresce a cada dia no Brasil. De uns anos para cá se popularizou de forma exponencial, mas em outras partes do mundo ele já era bem praticado. É um marco recebermos essa competição aqui na nossa cidade. Não só está saindo da Europa, como está vindo para o Brasil, para Fortaleza. É uma conquista para o esporte cearense. Os melhores jogadores do mundo, de vinte nacionalidades diferentes estarão aqui”, afirmou Roslavo.

O mundial era disputado regularmente na região da Catalunha, na Espanha. Na Beira–Mar, local onde será realizado, o campeonato será dividido em duas categorias: Copa das Nações, atração principal, e Open, que será aberto ao público.