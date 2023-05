Verstappen se recupera em segundo treino do GP de Mônaco e termina na liderança

No segundo treino livre desta sexta-feira, 26, de abertura no GP de Mônaco, em Monte Carlo, a Red Bull voltou para o topo da classificação. Max Verstappen fez o melhor tempo da prova com 1:12.462. A dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, completou o pódio.

Após terminar em segundo lugar no primeiro treino livre, Fernando Alonso foi o quarto colocado. Na sequência, Lando Norris ficou na quinta colocação e Lewis Hamilton em sexto.

Sainz quebrou a barra que conecta o pneu dianteiro direito e acabou se chocando na saída da curva da piscina. A bandeira vermelha foi levantada e a prova paralisada. A corrida foi retomada e Verstappen tomou a liderança.

Neste sábado, 27, haverá o terceiro e último treino livre a partir das 7h30min (de Brasília). A classificação será às 11 horas e a esperada corrida começa a partir das 10 horas do domingo, 28, no Circuito de Mônaco.

Top-10 do 2º treino livre do GP de Mônaco: