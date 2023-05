Ex-Stock Car, Alexandre Negrão morre aos 70 anos

Ex-piloto automobilístico da Stock Car e empresário, Alexandre Negrão, também conhecido como Xandy Negrão, faleceu nesta quarta-feira, 24, aos 70 anos, no estado de São Paulo.

O motivo do óbito não foi divulgado, mas o ex-automobilista travava uma batalha contra o câncer. A informação foi divulgada pela empresa responsável pelo serviço funerário.

Alexandre Negrão teve um grande histórico com a Stock Car. Além de conquistar quatro vice-campeonatos, foram 21 vitórias, 23 pole positions e 59 pódios em 108 corridas disputadas.

No âmbito empresarial, Negrão fundou a Medley, um dos maiores laboratórios de medicamentos genéricos do país. A empresa foi vendida em 2009 para um grupo francês, Sanofi, em uma negociação de US$ 664 milhões, de acordo com informações do G1.

Depois disso, o paulista passou a investir na fabricação de pás para turbinas de energia eólica no Ceará por meio da Aeris. Ele também possui uma fazenda de confinamento de gado em Goiás.