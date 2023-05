Dupla de projeto social vence etapa do Cearense de Futevôlei

Os atletas fazem parte do projeto social Jogada do Bem, que busca inserir jovens no esporte

A dupla Fabinho Alves e Vinicius Rocha conquistou a vitória na categoria profissional na primeira etapa do Campeonato Cearense de Futevôlei, que ocorreu na Beira Mar nos dias 13 e 14 de maio. Os atletas fazem parte do projeto social Jogada do Bem, que busca inserir jovens no esporte.

"Ao longo de uma preparação intensa para esta competição, e com a expertise do nosso treinador, alcançamos essa conquista. Trabalhamos arduamente para viver esse momento", comunicou a dupla.

Em postagem realizada em conjunto no Instagram, os jogadores destacaram que Fabinho foi eleito atleta da competição e que Vinicius, voltando de lesão, conquistou seu primeiro título cearense como profissional. “Apesar de muitas dificuldades, desacreditados, inscrição de última hora, Deus nos abençoou com esse título, que veio na melhor hora possível”, disseram na publicação.

O projeto é apoiado pelo Grupo Ayo, que faz parte do mercado de saúde e bem-estar no Nordeste. "É extremamente gratificante poder contribuir para o desenvolvimento do esporte por meio de projetos sociais, que alcançam um público que não tem o apoio necessário. Além disso, podemos desenvolver nossos professores, que é o caso dos campeões, que são profissionais da casa", comenta Sasha Reeves, CEO do Grupo AYO.