Nadal confirma ausência em Roland Garros e marca despedida do tênis

Após lesão no quadril no Aberto da Austrália, o tenista espanhol anunciou que pretende se despedir do circuito em 2024

A lesão de Rafael Nadal é mais grave do que o esperado e será responsável pela ausência do tenista de Roland Garros em 2023. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 18, o espanhol foi além: já está programando a despedida do circuito para o ano que vem.

"A lesão que sofri na Austrália não evoluiu como esperávamos, então Roland Garros se torna impossível. Não poderei estar lá depois de muitos anos", admitiu o tenista, vencedor em 14 oportunidades no charmoso saibro francês.

O espanhol sofreu lesão no quadril no Aberto da Austrália no início da temporada. Fora de Roland Garros, Nadal deixa claro que não pretende jogar os torneios nos próximos meses. Seu retorno às quadras deve ocorrer entre o final de 2023 e começo de 2024.

"Vou tentar regenerar meu corpo. Não vou marcar uma data de retorno. Quando ele estiver pronto, ele vai tentar estar lá. A Copa Davis, no final do ano, pode ser um objetivo", confirmou.

Aposentadoria de Nadal

Nadal ainda anunciou que pretende se despedir do circuito em 2024. "Foram anos difíceis, embora as vitórias o disfarcem", avisou o espanhol, em relação ao esforço feito na parte física para se manter no topo da modalidade.

"Se eu continuar jogando agora, acho que não vou conseguir estar no próximo ano. Minha intenção é que o próximo ano seja o meu último e poder jogar os torneios, quero me despedir daqueles que me marcaram", emendou o atleta, que completa 37 anos em junho.