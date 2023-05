Fórmula 1: GP da Emilia-Romagna é cancelado após inundações

A região da Emilia-Romagna sofre com fortes chuvas desde o começo do maio. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari, palco da prova, amanheceu inundado nesta quarta-feira, 17

O Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1 foi cancelado. A sexta etapa do Mundial, que deveria ser disputada no próximo fim de semana no circuito de Imola, não será realizada nesta data em razão das inundações que deixaram pelo menos cinco mortos nesta região da Itália.

"Depois das conversas entre a Formula One, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, as autoridades competentes, incluindo os ministros envolvidos, o presidente do Automóvel Clube Italiano, o presidente da região da Emilia-Romagna, o prefeito da cidade e o promotor do evento, nós tomamos a decisão de que o Grande Prêmio não acontecerá em Imola", anunciou a empresa responsável pela gestão da F1, Formula One, em comunicado, nesta quarta-feira, 17. A entidade não informou se o GP será realizado em outra data.

A região da Emilia-Romagna sofre com fortes chuvas desde o começo do maio. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari, palco da prova, amanheceu inundado nesta quarta-feira, 17. O Circuito de Imola já havia sido evacuado no início da semana devido à previsão de chuva forte e ao risco de inundação. A região está sob alerta vermelho do Departamento de Proteção Civil da Itália devido à precipitação intensa, previsão de ventos fortes, alto risco de inundações, além da chance de deslizamento de terra.

O GP da Emilia-Romagna representaria o retorno da Fórmula 1 ao continente europeu e o primeiro 'triple header' (três GPs em três semanas) da temporada, antes das provas de Mônaco e da Espanha. O holandês Max Verstappen, atual bicampeão mundial, lidera a temporada com 14 pontos de vantagem sobre seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez.

Leia comunicado na íntegra:

"A comunidade da Fórmula 1 quer enviar seus pensamentos às pessoas e comunidades afetadas pelos recentes acontecimentos na região da Emilia-Romagna. Também queremos prestar homenagem ao trabalho dos serviços de emergência que estão fazendo tudo o que podem para ajudar os necessitados.

Após discussões entre a Fórmula 1, o Presidente da FIA, as autoridades competentes, incluindo os Ministros relevantes, o Presidente do Automóvel Clube da Itália e o Presidente da Região da Emilia Romagna.

A decisão foi tomada porque não é possível realizar o evento com segurança para nossos fãs, as equipes e nosso pessoal, e é a coisa certa e responsável a fazer, dada a situação enfrentada pelas cidades da região. Não seria correto colocar mais pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência neste momento difícil".

