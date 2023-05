Festival Paralímpico 2023 reúne mais de 16 mil jovens em Juazeiro do Norte

Primeira edição do evento esportivo no ano ocorre no próximo sábado, 20, com disputas de vôlei sentado, bocha, atletismo e badminton

A primeira edição do Festival Paralímpico 2023 será realizada em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no próximo sábado, 20. O evento, que é uma iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), ocorrerá no Auditório da Secretaria de Educação e na Quadra Professor Santana (antigo municipal), a partir das 8h30.

Segundo o CPB, a expectativa é reunir mais de 16.000 crianças e jovens, com idades entre oito e 17 anos, vindos de todo o território brasileiro. 80% do público será formado por pessoas com deficiências física, visual e/ou intelectual, enquanto que os outros 20% dos inscritos serão de pessoas sem deficiência. As modalidades de disputa serão vôlei sentado, bocha, atletismo e badminton.

O grande objetivo é promover uma experimentação esportiva, com vivência nas modalidades de maneira lúdica. Rogério Pinheiro, secretário do Esporte, reforçou o apoio ao evento. “Acreditamos que esse dia de inclusão é de extrema importância para as crianças e familiares que irão participar desse momento que leva o esporte como forma de inserção”, disse.

O festival é realizado em parceria da Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte), da Associação D’eficiência Superando Limites (Adesul) e da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Educação. No Ceará, a capital Fortaleza também receberá a disputa, no dia 23 de setembro.

Serviço