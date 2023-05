Tênis: Alcaraz atropela Ramos na estreia em Roma e volta a ser número 1 do ranking

Num dia marcado pela chuva, Carlos Alcaraz estreou no Masters 1000 de Roma com uma vitória contundente sobre o também espanhol Albert Ramos (6-4 e 6-1), resultado que lhe permite recuperar o número 1 no ranking da ATP.

Dispensado de disputar a primeira rodada devido à condição de cabeça-de-chave, o prodígio espanhol mostrou estar em grande fase depois das recentes vitórias em Barcelona e Madri e bateu facilmente Albert Ramos, que nesta temporada não está sendo o tenista que levou Alcaraz ao quinto set na última edição de Roland Garros.

O jovem tenista murciano, que acaba de completar 20 anos, conquistou a 20ª vitória em 21 partidas nesta temporada no saibro em apenas 1h26 de jogo. Ele só perdeu a final do Rio Open, em fevereiro, para o britânico Cameron Norrie.

Apesar de não poder disputar o Aberto da Austrália devido a uma lesão, Alcaraz chegou à final em cinco dos seis torneios que disputou este ano, com quatro títulos (Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona e Madri).

Desta forma, Alcaraz se apresenta como o principal rival em Roma do sérvio Novak Djokovic, que luta por seu sétimo título no Masters 1000 da capital italiana.

É a primeira vez em 2023 que os dois se encontram em um torneio. O espanhol já alcançou um objetivo, que era o de reconquistar o primeiro lugar do ranking mundial, garantindo chegar nessa posição a Roland Garros (que será disputado a partir de 28 de maio).

Alcaraz deixou escapar o primeiro game da partida, mas não voltou a sofrer nenhuma quebra, vencendo oito dos últimos nove games disputados.

Na terceira fase ele enfrentará o tcheco Jiri Lehecka (N.39) ou o húngaro Fabian Marozsan (N.135).

Entre outros cabeças de chave, o russo Andrey Rublev se classificou, enquanto o polonês Huberts Hurkacz foi eliminado pelo americano J.J. Lobo.

A jornada, que começou com duas horas de atraso devido à chuva, terminou cedo pelo mesmo motivo, razão pela qual vários jogos foram remarcados para domingo, 14.