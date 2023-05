Torneio reúne centenas de atletas de beach tennis no Porto das Dunas

Competição The Best Three Festival (TBT) é aberta ao público e tem início no dia 11, com chancela da Federação Internacional de Tênis (ITF)

O Porto das Dunas sediará, entre os dias 11 e 14 de maio, a terceira etapa de seis do The Best Three Festival (TBT), no complexo Beach Park. A competição de beach tennis - tênis de praia, que mistura tênis tradicional com vôlei de praia e badminton - será aberta ao público e conta com aprovação da Federação Internacional de Tênis (ITF), o que permitirá que atletas somem pontos no ranking oficial do esporte.

Quase mil atletas de todo o Brasil estão inscritos para a disputa, que contará com 16 quadras montadas no espaço. Aproximadamente 500 partidas serão realizadas, indo das 7 horas às 22 horas durante o período do torneio. As categorias incluem duplas feminino e masculino Profissional, 40+, 50+, 60+, sub-18, sub-14, sub-12, sub-10, iniciantes e duplas mistas iniciantes.

Entre os principais nomes presentes nas categorias, estão os atletas Airton Rodrigues (17º no ranking ITF e 5º lugar no Brasil); a tetra campeã brasileira sub-14 Antônia Thompson (ITF #58 / BR #19), Júlia Cabral (ITF #76 / BR #30), Carol Gurgel (ITF #145 / BR #58), Fabrício Neis (ITF #57 / BR #24), Tripa (ITF #214), Marília Câmara (ITF #30 / BR #13), Júlia Pacheco (ITF #210 / BR #87) e Nati Font (ITF #353 / BR #29). As inscrições já estão encerradas.

Estima-se que o evento contará com cerca de cinco mil pessoas. Além de acompanhar as partidas, o público poderá receber brindes e degustar produtos. O torneio será transmitido no YouTube pelo canal PlayzimBeachTennis, contando com narração do atleta Gui Prata, primeiro campeão mundial brasileiro da modalidade.

SERVIÇO