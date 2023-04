Thiago Monteiro estreia com vitória no Masters 1000 em Madri

Na próxima fase, o brasileiro enfrentará o russo Karen Khachanov, número 12 do mundo. "Vai ser mais um jogo duro, mas a partida de hoje me deu bastante confiança", afirmou o tenista cearense

O tenista cearense Thiago Monteiro fez sua estreia com vitória no Masters 1000 de Madri, na Espanha. Ele superou o croata Borna Gojo, que atualmente é o número 110 no ranking mundial. O triunfo foi por dois sets a um, com placares de 7/6 (11/9), 4/6 e 6/3.

Thiago, que é o 97º colocado no ranking mundial, venceu no torneio pela primeira vez e destacou a sua consistência ao longo da partida para conquistar o resultado.

“Foi um jogo muito apertado, muito duro mesmo. As condições aqui estão bem rápidas e ele é um cara que saca bem, então eu tive que ficar bem concentrado o tempo todo para aproveitar as chances que eu conseguisse criar em algum momento”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bia Haddad perde para russa de 15 anos no WTA 1000 de Madrid

Tênis: Bia Haddad Maia fica com o vice nas duplas em Indian Wells

Na próxima fase, o brasileiro enfrentará o russo Karen Khachanov, número 12 do mundo. "Vai ser mais um jogo duro, mas a partida de hoje me deu bastante confiança. Também tive uma torcida brasileira presente, o que é sempre legal. Eles me transmitem uma energia boa que consigo usar nos jogos", finalizou.

Por Esaú Souza/Especial para O POVO

Tags