BNB Clube Fortaleza sedia campeonato de vôlei feminino até sábado, 29/4

O BNB Clube Fortaleza sedia até sábado, 29, o Campeonato Brasileiro Interclubes sub-16 de vôlei feminino, com participação de 21 equipes. O torneio, que começou na última segunda, 24, tem realização do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e conta com times de diversos estados, sendo dois representantes cearenses: BNB Clube e Rede Cuca.

O evento é de etapa única e envolve 254 atletas. Fofão, técnica da Seleção Brasileira sub-17 e três vezes medalhista olímpica, tem acompanhado os jogos. As partidas têm início às 8 horas e seguem de maneira simultânea nas duas quadras do local até o começo da noite, com um total de 21 partidas por dia.

A fase classificatória vai até quinta, 27, enquanto que as disputas de posição para a fase final ocorrem no dia seguinte. A final será realizada no sábado, às 13h30min. O evento é aberto ao público e sugerido a doação de alimentos não perecíveis, destinados aos projetos apoiados pelo BNB Clube Fortaleza.

SERVIÇO



Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), categoria sub-16 de Voleibol Feminino

Local: BNB Clube Fortaleza (Av. Santos Dumont, 3646 – Aldeota)

Data: de 24 a 29 de abril (segunda a sábado)

Horário: jogos das 8 horas às 19 horas

Evento Aberto ao Público – Sugestão de doação de gêneros alimentícios não perecíveis



Por Esaú Souza/Especial para O POVO

