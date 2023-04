Wallace promete nova postura nas redes sociais após suspensão: "Serei cuidadoso"

Jogador do Sada Cruzeiro comenta período ausente das quadras por gancho e projeta retorno na semifinal da Superliga de vôlei

Nesta quinta-feira, 13, em entrevista ao Globo, o jogador de vôlei Wallace falou sobre o período em que esteve ausente das quadras, após ter sido suspenso por realizar uma postagem polêmica, na qual perguntou a seus seguidores se eles atirariam no rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Imagina ficar cerca de 60 dias sem poder jogar? Me senti assim, sem função, sem propósito. Mas ao menos treinava e ajudava o time. Poxa, sou o capitão do time e tinha de transparecer que as coisas iam caminhar para o lado bom. Fui indo, aos trancos e barrancos, sem deixar o lado ruim da coisa tomar conta. Chegava em casa e não era que eu estava triste, não tinha perspectiva", afirmou o atleta.

O jogador do Sada Cruzeiro se diz arrependido e afirmou que aprendeu com o episódio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não vou mais repostar nada sem ler 200 vezes do que se trata. Não vou mais no automático, serei cuidadoso. Mas não vou sair das redes sociais, serei mais atento", confessou.

Na última quarta-feira, o STJD liberou Wallace para retornar às quadras e ajudar sua equipe, que, neste sábado, 15, às 21 horas (de Brasília), enfrenta o Farma Conde Vôlei, em partida da semifinal da Superliga de vôlei masculina. Ele comentou a expectativa para retornar às quadras.

"Estou feliz de voltar a poder jogar e poder fazer o que sei. Me sinto aliviado. Vamos ver o que vai acontecer nesta reta final de campeonato. Queremos chegar pelo menos na final. Vou fazer o que faço de melhor: jogar. Imagina, tanto tempo sem jogar, vou engolir a bola", completou.

Tags