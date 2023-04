Fortaleza BC vence Caxias fora de casa e segue vivo por playoff do NBB

Com a vitória, o Carcalaion segue dependendo apenas de si para conquistar classificação à fase mata-mata do torneio. Para isso, o time cearense precisa vencer a última partida contra o União Corinthians

O sonho por playoff do NBB segue vivo para o Fortaleza Basquete Cearense. O Carcalaion, que entrou em quadra pressionado por ter a obrigação de vencer o Caxias fora de casa para manter as chances de classificação, não titubeou e conquistou o triunfo sem grandes problemas: 77 a 66 no placar, com domínio e controle da partida do início ao fim.

Valente, o time cearense segue dependendo apenas de si para avançar ao mata-mata do torneio nacional. Não haverá, porém, grande tempo de preparação para o decisivo confronto diante do União Corinthians, já que a partida acontece nesta sexta-feira, 14, às 19h30min, novamente na condição de visitante. Em caso de vitória do Carcalaion, a equipe ultrapassa o Pato na tabela, assume a 12ª posição e vai aos playoffs.

Sobre a partida contra o Caxias, o Fortaleza BC, mesmo longe da capital cearense, se impôs dentro da quadra. Diante de um adversário que já não tinha muitas aspirações no torneio, sobretudo por já estar garantido no playoff, o Carcalaion teve as primeiras iniciativas ofensivas do jogo e foi mais eficiente para converter os ataques.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro e segundo quarto, vitórias confortáveis do Fortaleza BC por 23 a 16 e 21 a 16, respectivamente, totalizando 44 a 32 no placar antes do intervalo. Este cenário trouxe mais tranquilidade para a equipe comandada por Flávio Espiga, que teve a competência para manter a organização do time nos dois tempos finais do embate.

Com uma vantagem confortável, o Carcalaion conseguiu conduzir bem a reta final do jogo, não deixando, em nenhum momento, o Caxias criar uma situação desconfortável no placar. No terceiro quarto, vitória apertada do time cearense por 14 a 13; no quarto e último, derrota por 21 a 19, mas que em nada impactou no resultado final.



Tags