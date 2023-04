NBA define classificados para os playoffs e play-in

A NBA encerrou neste domingo a sua longa temporada regular e já tem definidos os classificados para os playoffs e para o play-in. Seguem na disputa 20 equipes – 12 já estão nos playoffs e 8 foram para o play-in.

Na Conferência Leste, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks



e Brooklyn Nets foram para os playoffs. Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Chicago Bulls disputarão os jogos eliminatórios do play-in.

No lado oeste, os playoffs já contam com Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers e o atual campeão Golden State Warriors. A fase de play-in irá reunir Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder.

Confira todos os classificados

Conferência Leste

vagas nos playoffs



1-Milwaukee Bucks – 58v e 24d



2-Boston Celtics – 57v e 25d



3-Philadelphia 76ers – 54v e 28d



4-Cleveland Cavaliers – 51v e 31d



5-New York Knicks – 47v e 35d



6-Brooklyn Nets – 45v e 37d

vagas no play-in



7-Miami Heat – 44v e 38d



8-Atlanta Hawks – 41v e 41d



9-Toronto Raptors – 41v e 41d



10-Chicago Bulls – 40v e 42d

Conferência Oeste

vagas nos playoffs



1-Denver Nuggets – 53v e 29d



2-Memphis Grizzlies – 51v e 31d



3-Sacramento Kings – 48v e 34d



4-Phoenix Suns – 45v e 37d



5-Los Angeles Clippers – 44v e 38d



6-Golden State Warriors – 44v e 38d

vagas no play-in



7-Los Angeles Lakers – 43v e 39d



8-Minnesota Timberwolves – 42v e 40d



9-New Orleans Pelicans – 42v e 40d



10-Oklahoma City Thunder – 40v e 42d.

