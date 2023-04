Rede Cuca garante sequência do projeto e almeja crescimento do vôlei no Estado

Apesar do rebaixamento, diretoria da equipe cearense avalia participação na Superliga como proveitosa

O Rede Cuca Vôlei participou da Superliga Masculina pela primeira vez na sua história na temporada 2022/23. Na competição, o time trouxe à Fortaleza equipes e atletas importantes do voleibol brasileiro.

Apesar do rebaixamento, a cúpula avalia a participação da equipe na primeira divisão nacional como proveitosa e, por isso, dará sequência ao projeto, apurou o Esportes O POVO.

Além disso, há também a expectativa de permanência na Superliga, visto que, internamente, existe a possibilidade de um aumento de participantes na Superliga A para 14 equipes. Isso acarretaria ao Cuca mais uma temporada na elite do país.

Atualmente, existem tratativas para acerto de patrocínios e parceiros visando maior aporte financeiro para o time na próxima temporada, independente da divisão que a equipe disputar. Enquanto as negociações acontecem, o elenco adulto-masculino segue de férias. A previsão para reinício dos treinamentos é entre junho e julho.

Tendo boa adesão do público durante a Superliga, um dos grandes objetivos do Rede Cuca é incentivar jovens cearenses que desejam seguir o caminho do esporte.

