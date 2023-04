A três jogos do fim da 1ª fase do NBB, Fortaleza BC segue vivo por vaga nos playoffs

Carcalaion enfrenta Minas, Caxias do Sul e União Corinthians com foco em classificação para a próxima fase do torneio

O Fortaleza Basquete Cearense segue focado em conquistar sua vaga nos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). Para chegar ao objetivo, a equipe terá três jogos a serem disputados nas próximas semanas.



Atualmente, o Carcalaion ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação, uma posição a menos do necessário para garantir a vaga no mata-mata. Restando três partidas para o fim da primeira fase da competição nacional, o time jogará contra o Minas neste sábado, 8, às 15 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO).



Após o duelo, o Fortaleza BC finaliza com dois duelos longe da capital cearense, diante do Caxias do Sul e União Corinthians — sendo este um confronto direto.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos seus compromissos, o time também deve ficar de olho nos confrontos dos concorrentes pela vaga nos playoffs. Nesta terça-feira, 4, por exemplo, em caso de derrota do Brasília para o Franca, líder do NBB, o Carcalaion dependerá apenas de si para avançar de fase. Com isso, a partida diante do Minas no sábado terá um grau maior de importância para o time cearense.



Para o próximo jogo, o Fortaleza Basquete Cearense contará com Mcclanahan, responsável por 26 pontos no último duelo do time contra o Pinheiros, disputado no dia 24 de março.



Ciente da relevância dessa reta final de NBB, a diretoria da equipe vem promovendo as partidas no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, com entrada grátis. Para assistir aos jogos do Carcalaion no setor arquibancada, o torcedor precisa levar apenas 1 kg de alimento não perecível.



Até aqui, o time disputou 29 jogos, sendo oito vitórias e 21 derrotas. Apesar de uma campanha abaixo do esperado no retrospecto geral, a equipe comandada por Flávio Espiga venceu três das últimas seis partidas e encostou de vez na zona de classificação para os playoffs.



Confira os três próximos jogos do Carcalaion:

Fortaleza Basquete Cearense x Minas - 08/04

Caxias do Sul x Fortaleza Basquete Cearense - 12/04

União Corinthians x Fortaleza Basquete Cearense - 14/04



Sobre o assunto Verstappen vence GP caótico e dispara na ponta da F-1: "Sobrevivemos a tudo"

Medvedev vence Sinner e é campeão do Masters 1000 de Miami

Brasileira Ketleyn Quadros é campeã do Grand Slam da Turquia com ippon no último segundo

Tags