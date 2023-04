Brasileira Ketleyn Quadros é campeã do Grand Slam da Turquia com ippon no último segundo

Neste sábado, 1º, a brasileira Ketleyn Quadros venceu a israelense Inbal Shemesh com um ippon no último segundo de luta e faturou a medalha de ouro na categoria meio-médio feminina (63kg) do Grand Slam de Antalya, na Turquia. Foi o segundo ouro do Brasil na competição. Na última sexta-feira, Rafaela Silva foi campeã nos 57kg. O país ainda teve os bronzes de Willian Lima (66kg) e Jéssica Lima (57kg) no primeiro dia do torneio.

Na caminhada rumo ao ouro, Ketleyn superou Maeve Coughlan, da Austrália, por waza-ari, na primeira rodada. Em seguida, bateu Florentina Ivanescu, da Roménia, por ippon, e venceu a portuguesa Barbara Timo também por ippon, para chegar à semifinal.

Na penúltima luta do dia, a brasileira encarou a número dois do mundo e bronze em Tóquio, Catherine Beauchemin-Pinard, do Canadá, que foi finalizada com uma chave de braço bem aplicada por Ketleyn.

Na decisão, Ketleyn encontrou a israelense Inbal Shemesh, que tinha um retrospecto positivo de oito lutas e oito vitórias sobre a brasileira. Dessa vez, a história foi outra e Ketleyn dominou o combate até projetar a adversária no último segundo de luta. A simultaneidade do golpe com o cronômetro foi tanta que foi necessária a revisão da arbitragem de vídeo, que confirmou o ippon da brasileira.

“Essa medalha é super importante para o meu processo olímpico e, principalmente, para nossa preparação para o Campeonato Mundial. Serve de motivação para os próximos desafios”, comentou Ketleyn, que estava em 8º no ranking mundial e, com os mil pontos do Grand Slam, deve se manter entre as cabeças-de-chave para o Mundial.

Essa foi a primeira medalha de Ketleyn Quadros na temporada 2023, na qual ela já tinha um sétimo lugar em Paris e outro em Tbilisi. O ouro na Turquia foi o segundo da sua carreira em Grand Slam. O primeiro foi em 2019, em casa, no Grand Slam de Brasília, sua cidade natal.

Há 15 anos, ela conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, se tornando a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica em um esporte individual.

Eduardo Yudy fica em sétimo lugar



Outro bom resultado do Brasil na Turquia veio com o meio-médio Eduardo Yudy Santos (81kg), que passou bem pelas preliminares até parar nas quartas diante do usbeque Boltaboev. Na repescagem, Yudy acabou caindo para o holandês Frank de Witt e terminou em sétimo lugar.

Aléxia Castilhos (70kg), Ellen Froner (70kg) e Gabriella Mantena (63kg) também lutaram neste sábado, mas não avançaram às finais.