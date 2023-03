Sob forte chuva, Alonso lidera o segundo treino livre para o GP da Austrália

O piloto espanhol liderou o segundo treino livre do GP da Austrália, com o tempo de 1m18s887

Nesta sexta-feira, foi realizado o segundo treino livre do GP da Austrália, a terceira etapa da temporada 2023 de Fórmula 1. No circuito Circuito de Albert Park, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o mais veloz com o tempo de 1m18s887. Charles Leclerc e Carlos Sainz completaram o pódio, respectivamente.

Alonso liderou o tempo quase o circuito inteiro e apresentou um desempenho melhor após ficar em quarto no primeiro treino livre, que teve Verstappen no topo.

FP2 CLASSIFICATION



Friday, done! #AusGP #F1 pic.twitter.com/jpgduvi5AI Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine March 31, 2023

O terceiro treino livre acontece ainda nesta sexta, às 21h30 (de Brasília). No sábado, será realizada a sessão classificatória, às 2h.

Já a corrida do GP da Austrália está marcada para iniciar às 2h de domingo.

No fim de semana retrasado, no Circuito Jeddah Corniche, Sérgio Perez conquistou a segunda corrida desta temporada. Max Verstappen, em segundo, e Fernando Alonso, em terceiro, vieram logo abaixo.

Tags