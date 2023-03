Golfista representante do Brasil nas Olimpíadas do Rio 2016 estará no Ceará neste final de semana

Victoria Lovelady, terá um encontro com os admiradores e praticantes do golfe, em Aquiraz, neste sábado, 1º. A atleta veio a convite do Aquiraz Riviera para participar de atividades com golfistas profissionais e amadores

A golfista representante do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Victoria Lovelady, terá um encontro com os admiradores e praticantes do golfe, em Aquiraz, neste sábado, 1º. A atleta veio a convite do Aquiraz Riviera para participar de atividades com golfistas profissionais e amadores.

Victoria Lovelady é presença constante em eventos no Brasil e no exterior. A atleta fará duas clínicas no campo de golfe do Aquiraz Riviera. A primeira, das 8h30min às 10 horas, será voltada para jogadores profissionais ou experientes na prática do esporte.

Às 15 horas, será a vez de uma clínica especial para iniciantes ou jogadores com pouca experiência. Das10h30min às 12h30min, ela participará de um jogo com os atletas da primeira clínica, percorrendo nove dos dezoito buracos no campo oficial do clube cearense. As inscrições estão sendo realizadas pelo número (85) 9.9710-0910.

Em sua participação nas Olimpíadas do Rio 2016, Victoria Lovelady fez a estreia do golfe feminino nos Jogos Olímpicos. As únicas participações feitas pelo golfe masculino haviam ocorrido nos Jogos de Paris em 1900 e de St. Louis (Estados Unidos), em 1904.

Victória já representou o Brasil em diversos torneios e finalizou sua participação na Rio 2016, em vigésimo segundo lugar no jogo por tacadas.

A atleta nasceu em São Paulo e se apaixonou pelo golfe ainda na infância, aos 12 anos, e, aos 13, já competia como amadora. Quatro anos depois da sua primeira tacada, Victoria deixou o país para morar na Califórnia, nos Estados Unidos, onde passou a jogar golfe com frequência e começou a participar de torneios. Depois foi para a Colômbia, onde seu marido foi trabalhar e o treinador da atleta, Pedro Russi, mora.



