Cearense Allycia Rodrigues é campeã mundial de Muay Thai

A cearense Allycia Rodrigues fez história na última sexta-feira, 24. Ela sagrou-se campeã mundial na categoria no ONE Fight Night 8, em Singapura. A atleta natural de Caucaia, conquistou o cinturão do peso-átomo de Muay Thai após derrotar a estadunidense Janet Todd.

A lutadora celebrou o triunfo, agradeceu à sua equipe e dedicou o título a todas as mamães. “Obrigado meu deus por tudo que tem feito em minha vida, é uma felicidade que não cabe no peito viver esse momento novamente, sentir toda aquela adrenalina de novo depois de 2 anos parada. Não tenho palavras para explicar”, escreveu em suas redes sociais.

“Muito obrigado a todos que estão comigo nessa caminhada desde o começo, obrigado por todas as mensagens e energias positivas e muito obrigado meu time essa conquista é nossa, obrigado meus patrocinadores pela confiança e apoio, muito obrigada pela oportunidade e por mudar minha vida. Essa é para todas as mamães que tiveram de recomeçar e mesmo com todas as dificuldades damos sempre a volta por cima e voltamos ainda mais fortes”, completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Allycia Rodrigues interrompeu a carreira em agosto de 2020 para ser mãe. A cearense voltou aos ringues para a luta contra Janet Todd, em busca da unificação dos títulos. A brasileira começou a disputa levando desvantagem no início do duelo, mas a partir do terceiro round passou a dominar o embate. Depois de cinco rounds, Allycia conquistou a vitória por decisão unânime.

Allycia Hellen Rodrigues começou sua carreira profissional no Muay Thai ainda adolescente, sagrando-se campeã invicta no Estádio dos Portuários de São Paulo, em 2017. A cearense se mudou para a Tailândia para se aperfeiçoar na modalidade. Ela acumulou um recorde de 30 a 5 entre Brasil e Tailândia, em embates diante da tailandesa e 12 vezes campeã mundial Thananchanok Kaewsamrit. Em 2019, a cearense conquistou o título Ayutthaya “Pink Belt”.



Sobre o assunto Beatriz Ferreira sobra na final e fatura bicampeonato mundial de boxe

Jogando em casa, Fortaleza BC perde para o Pinheiros por 92 a 78 pelo NBB

Henrique Gurgel disputa o Cearense de Paranatação buscando vaga no Brasileiro

Tags